Росгвардейцы уничтожили скрывавшихся в разрушенном здании бойцов ВСУ

FPV-дрон Росгвардии уничтожил прятавшихся в развалинах бойцов ВСУ

Росгвардейцы уничтожили группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, противника обнаружили в одном из разрушенных зданий в ходе проведения воздушной разведки. Заметив кружащий в небе беспилотник, группа украинцев спряталась в разрушенном здании. Получив информацию от разведчиков, оператор FPV-дрона Росгвардии направил ударный БПЛА в подвальный проем и уничтожил противника.

Ранее спецназ Росгвардии уничтожил командный пункт ВСУ на черниговском направлении.