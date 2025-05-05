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08:36, 5 мая 2025Силовые структуры

Росгвардейцы уничтожили скрывавшихся в разрушенном здании бойцов ВСУ

FPV-дрон Росгвардии уничтожил прятавшихся в развалинах бойцов ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Росгвардия

Росгвардейцы уничтожили группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, противника обнаружили в одном из разрушенных зданий в ходе проведения воздушной разведки. Заметив кружащий в небе беспилотник, группа украинцев спряталась в разрушенном здании. Получив информацию от разведчиков, оператор FPV-дрона Росгвардии направил ударный БПЛА в подвальный проем и уничтожил противника.

Ранее спецназ Росгвардии уничтожил командный пункт ВСУ на черниговском направлении.

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