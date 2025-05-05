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06:00, 5 мая 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали о случаях принудительного изъятия дачных участков и домов

Юрист Адамс: Участок у дачника могут изъять из-за финансовых нарушений
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Собственник дачного участка может не подозревать, что его недвижимость уже находится под угрозой изъятия, при этом снования для такой меры разнообразны и не всегда очевидны, рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Юрист напомнил, что сигналом для контрольных органов становятся неухоженные участки, на которых сорная трава выше одного метра и покрывает больше половины территории. Если владелец годами не принимает мер, земля может попасть в список на изъятие, при этом даже построенный на ней дом не становится гарантией на сохранение прав, добавил он.

«Если крыша давно провалилась, оконные проемы зияют пустотой, а ремонт не проводился более пяти лет — в общем, если дом разрушен — такое строение рассматривается как свидетельство того, что участок не используется. При этом отсутствие регистрации построенного дома в течение пяти лет также считается признаком нарушения», — объяснил юрист.

Наличие бытовки или временного навеса не спасет ситуацию: законодатель ориентируется на признаки капитального строительства и реального использования земли

Давид Адамсюрист

Также юрист рассказал, что поводом для изъятия становятся финансовые нарушения, когда дачник не платит членские взносы в товарищество, игнорирует коммунальные счета или штрафы. В случае, если задолженность становится систематической и существенной, а владелец отказывается урегулировать ситуацию, это может стать основанием для принудительных мер, объяснил он.

«Нарушение границ — еще один риск. Самовольное занятие чужого земельного участка, пусть даже и по незнанию, квалифицируется как административное правонарушение. Санкции варьируются от штрафа до судебного иска, который может привести к потере прав на участок», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее юрист Ярослав Остапенко напомнил, что использование электричества на даче без договора влечет за собой штраф. Владельцев участка могут также оштрафовать за неправильную утилизацию мусора и нарушение правил пожарной безопасности.

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