Россиянина и его возлюбленную задержали за организованную в доме оранжерею конопли

В Ярославле мужчина и его возлюбленная организовали оранжерею с коноплей

В Ярославле россиянин и его возлюбленная попались на выращивание конопли. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, силовики пришли к мужчине с обыском по другому делу о нелегальной банковской деятельности и обнаружили у него оранжерею с 27 кустами конопли, с массой свыше 2,3 килограмм в переводе на сухой вес и около 90 грамм готовой марихуаны. Помещение было оборудовано на верхнем этаже дома системами автоматического полива и обогрева.

Обвиняемый признал вину и пояснил, что выращивал наркотики для личного употребления. Материалы дела направлены в суд.

Ранее в Крыму к трем годам колонии приговорили местного жителя, вырастившего шестиметровый куст конопли.