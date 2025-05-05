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07:54, 5 мая 2025Силовые структуры

Россиянина и его возлюбленную задержали за организованную в доме оранжерею конопли

В Ярославле мужчина и его возлюбленная организовали оранжерею с коноплей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixabay

В Ярославле россиянин и его возлюбленная попались на выращивание конопли. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, силовики пришли к мужчине с обыском по другому делу о нелегальной банковской деятельности и обнаружили у него оранжерею с 27 кустами конопли, с массой свыше 2,3 килограмм в переводе на сухой вес и около 90 грамм готовой марихуаны. Помещение было оборудовано на верхнем этаже дома системами автоматического полива и обогрева.

Обвиняемый признал вину и пояснил, что выращивал наркотики для личного употребления. Материалы дела направлены в суд.

Ранее в Крыму к трем годам колонии приговорили местного жителя, вырастившего шестиметровый куст конопли.

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