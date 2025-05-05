Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:07, 5 мая 2025Россия

Российский губернатор сообщил о ночных атаках ВСУ

Калужский губернатор Шапша сообщил о пяти сбитых за ночь украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

За прошедшую ночь над Калужской областью сбили пять украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, в Перемышльском районе сбили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще два уничтожили на окраине Калуги, один — в Дзержинском районе.

«На местах уничтожения работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал чиновник.

Ранее жители Обнинска в Калужской области сообщали о взрыве. По словам очевидцев, в некоторых домах затряслись окна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не отвечает на их звонки». Трамп рассказал, что европейские лидеры много раз просили его позвонить Путину из-за Украины

    Медведева показала фото в обтягивающем платье

    Туристка побывала в Европе и сравнила цены в местных магазинах с российскими

    В Госдуме рассказали о вынужденных отмечать 9 Мая за закрытыми дверями украинцах

    Полицейский решил наказать дебоширившего в самолете россиянина и стал фигурантом дела

    Порнозвезде предложили сделать одну вещь за три миллиона рублей и получили отказ

    Выявлен способ замедления возрастных изменений в мозге

    Грязнуля искупался в бассейне и распугал всех остальных посетителей

    Россиянам предсказали увеличение зарплат в полтора раза

    Названо число взятых под контроль России поселков в Харьковской области и ДНР за апрель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости