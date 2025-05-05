Российский губернатор сообщил о ночных атаках ВСУ

Калужский губернатор Шапша сообщил о пяти сбитых за ночь украинских БПЛА

За прошедшую ночь над Калужской областью сбили пять украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, в Перемышльском районе сбили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще два уничтожили на окраине Калуги, один — в Дзержинском районе.

«На местах уничтожения работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал чиновник.

Ранее жители Обнинска в Калужской области сообщали о взрыве. По словам очевидцев, в некоторых домах затряслись окна.