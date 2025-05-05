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21:21, 5 мая 2025Россия

В центре Москвы загорелся ресторан

Shot: В Таганском районе Москвы загорелся ресторан «Экспедиция»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В ресторане «Экспедиция» в центре Москвы произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Выяснилось, что в заведении, расположенном в Певческом переулке, загорелся вентиляционный короб, после чего огонь перекинулся на летнюю веранду на втором этаже. Посетителям пришлось срочно покинуть ресторан, около тридцати человек эвакуировались самостоятельно.

По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время с крыши здания валит густой черный дым. На место происшествия выехали пожарные.

4 мая в жилом многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева произошел взрыв, в результате которого сразу вспыхнул пожар. Причиной возгорания назвали взрыв газа. Пять человек, включая детей, были доставлены в больницу, еще троих спасти не удалось.

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