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17:18, 5 мая 2025Мир

В Ватикане назвали число прибывших в Рим для выборов Папы Римского кардиналов

Ватикан: Все 133 кардинала прибыли в Рим для участия в конклаве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Все 133 кардинала, имеющие право голоса на предстоящем конклаве, прибыли в Рим для участия в выборах Папы Римского. Об этом стало известно из заявления пресс-служба Ватикана, опубликованного на официальном сайте Святого Престола.

«Кардиналы проводят десятую Генеральную конгрегацию, чтобы подготовиться к предстоящему конклаву и продолжить обсуждение состояния Церкви и своих надежд на будущее», — говорится в заявлении.

По словам директор пресс-службы Ватинака Маттео Бруни, в десятой Генеральной конгрегации приняли участие 179 кардиналов, в том числе 132 кардинала-выборщика. Он отметил, что все 133 кардинала-выборщика присутствуют в Риме в преддверии конклава.

Кардинал Джованни Баттиста Ре, декан Коллегии кардиналов, сообщил Конгрегации, что кардинал камерленго Кевин Фаррелл провел жеребьевку в субботу днем ​​для распределения комнат кардиналов.

Ранее стало известно, что конклав в Ватикане для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая. Выборы производятся посредством закрытого голосования два раза в день. Для избрания необходимо собрать две трети голосов плюс один.

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