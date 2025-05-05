Во время перемирия допустили провокации со стороны ВСУ

Эксперт Киселев допустил провокации ВСУ на открытие огня ВС РФ при перемирии

Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут стремиться провоцировать ВС РФ на открытие огня во время объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия. Об этом он высказался в интервью ТАСС.

Киселев допустил провокации ВСУ при перемирии и объяснил, что это выгодно Киеву, поскольку украинские власти хотят продолжать конфликт. Кроме того, западные страны по-прежнему накачивают Украину оружием.

28 апреля Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) с 8 до 11 мая. Решение приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ назвал предложение манипуляцией.