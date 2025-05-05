Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:53, 5 мая 2025Россия

Во время перемирия допустили провокации со стороны ВСУ

Эксперт Киселев допустил провокации ВСУ на открытие огня ВС РФ при перемирии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут стремиться провоцировать ВС РФ на открытие огня во время объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия. Об этом он высказался в интервью ТАСС.

Киселев допустил провокации ВСУ при перемирии и объяснил, что это выгодно Киеву, поскольку украинские власти хотят продолжать конфликт. Кроме того, западные страны по-прежнему накачивают Украину оружием.

28 апреля Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) с 8 до 11 мая. Решение приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ назвал предложение манипуляцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не отвечает на их звонки». Трамп рассказал, что европейские лидеры много раз просили его позвонить Путину из-за Украины

    Медведева показала фото в обтягивающем платье

    Туристка побывала в Европе и сравнила цены в местных магазинах с российскими

    В Госдуме рассказали о вынужденных отмечать 9 Мая за закрытыми дверями украинцах

    Полицейский решил наказать дебоширившего в самолете россиянина и стал фигурантом дела

    Порнозвезде предложили сделать одну вещь за три миллиона рублей и получили отказ

    Выявлен способ замедления возрастных изменений в мозге

    Грязнуля искупался в бассейне и распугал всех остальных посетителей

    Россиянам предсказали увеличение зарплат в полтора раза

    Названо число взятых под контроль России поселков в Харьковской области и ДНР за апрель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости