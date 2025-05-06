Дачников предупредили о наказании за неправильные бани и сараи на участке

Юрист Адамс: За неоформленные бани и сараи на даче россиянам грозит штраф

За неоформленные в Росреестре бани, сараи и другие постройки на загородном участке дачникам грозит штраф. О наказании за незарегистрированные объекты предупредил россиян юрист Давид Адамс, пишет News.ru.

Специалист напомнил, что по новым правилам владельцы садового участка обязаны регистрировать завершенные постройки в Росреестре, иначе пользование ими будет считаться незаконным. «Неисполнение этого требования приравнивается к эксплуатации объекта без разрешения, что влечет ответственность по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ», — подчеркнул Адамс.

Обычных людей за несоблюдение требований оштрафуют на сумму от 2000 до 5000 рублей. Для должностных лиц размер взыскания будет достигать 50 тысяч рублей, а для юридических — одного миллиона рублей.

Ранее дачникам назвали самые популярные причины для штрафов весной. Так, чаще всего владельцев участков наказывают за неправильное разведение костров, сорняки и захламленные дома.