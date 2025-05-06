Келлог заявил о готовности Киева к отводу войск

Келлог: Киев готов к перемирию и отводу ВСУ на 15 километров

Киев выразил готовность к немедленному перемирию и отводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 15 километров. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Они согласны на всеобъемлющее перемирие — по суше, морю и в воздухе — минимум на 30 дней с возможностью продления. И готовы сделать это уже сегодня», — заявил Келлог.

Он отметил, что Украина готова отвести войска на 15 километров и предлагает России поступить аналогично.

Ранее Келлог рассказал, что глава Белого дома Дональд Трамп может обеспечить соблюдение перемирия на Украине, если Россия на него согласится.

28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о втором за месяц в зоне СВО перемирии — в честь Дня Победы. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение и заявил, что временное прекращение огня возможно с 7 мая на 30 дней.

