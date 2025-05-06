Мужчина с кухонным топориком напал на россиянина и раскроил ему голову

Под Калининградом мужчина ударил местного жителя кухонным топориком по голове

Под Калининградом 42-летний мужчина с кухонным топориком напал на 53-летнего местного жителя и раскроил ему голову. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник.

По данным издания, ЧП произошло в Гурьевске вечером 2 мая около жилого дома. Тогда пострадавший стоял у подъезда с женой и соседкой. В этот момент к нему подбежал фигурант с криком «Где моя собака?» и размахивал топором. Потерпевший пытался его успокоить и отобрать оружие, но получил удар по голове. Его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Там ему наложили более 10 швов.

По словам свидетельницы, злоумышленник — местный житель с плохой репутацией, и в момент нападения он был пьян. В день нападения его задержали прибывшие на место оперативники, но на следующий день уже отпустили. Женщина рассказала, что он заявил, что это на него было совершено нападение. Она отметила, что сейчас фигурант уже сидит на лавке во дворе со своей сожительницей, и они распивают алкоголь.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

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