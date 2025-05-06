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17:27, 6 мая 2025Мир

На Западе рассказали о плане России по Украине

Берлетик: Россия использует стратегию истощения в конфликте с Украиной
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Россия использует стратегию истощения в украинском конфликте, расширяя при этом свой военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в своем аккаунте социальной сети X.

«Россия продолжает стратегию истощения, а ее ВПК продолжает расширяться (...). Также растет количество ударов по Украине, и это может говорить о том, что крылатые ракеты и баллистические ракеты наземного базирования, например "Искандер", производятся десятками каждый месяц», — предположил эксперт.

По мнению Берлетика, текущая обстановка на фронте говорит о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет окончательный крах боеспособности. Как отметил аналитик, подобное положение дел позволяет Российской армии «свободно перемещаться по оставшейся части территории, удерживаемой украинскими войсками».

Ранее Берлетик заявил, что президент США Дональд Трамп пытался обмануть Россию и добиться прекращения огня для заморозки конфликта. По его словам, глава Белого дома пытался получить от Москвы перемирие, которое позволило бы отправить европейских военных на Украину. Они бы сформировали буферную зону, что привело бы к заморозке конфликта, но не к устранению его причин.

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