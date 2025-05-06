Полчища комаров атаковали российских туристов в Египте

Shot: Комары искусали россиян в Шарм-эш-Шейхе

Полчища комаров атаковали российских туристов на популярном курорте Египта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что речь идет о Шарм-эш-Шейхе — отдыхающие там соотечественники жалуются, что насекомые кусают сразу группами. Россияне боятся заразиться малярией или лихорадкой денге, поэтому используют фумигаторы, однако толку от них мало.

Пятизвездочные гостиницы пытаются бороться с комарами, распыляя специальные средства на территории, а в отелях с тремя и четырьмя звездами не предусмотрено даже это. Из-за насекомых туристы боятся выходить из номеров и предпочитают проводить отпуск в постели.

Ранее российская туристка описала особенности отдыха в Египте фразой «хотела бы знать раньше». Так, соотечественница отметила, что в курортной стране множество комаров, из-за которых ночью невозможно уснуть.