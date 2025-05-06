Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:03, 6 мая 2025Путешествия

Полчища комаров атаковали российских туристов в Египте

Shot: Комары искусали россиян в Шарм-эш-Шейхе
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал Shot

Полчища комаров атаковали российских туристов на популярном курорте Египта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что речь идет о Шарм-эш-Шейхе — отдыхающие там соотечественники жалуются, что насекомые кусают сразу группами. Россияне боятся заразиться малярией или лихорадкой денге, поэтому используют фумигаторы, однако толку от них мало.

Пятизвездочные гостиницы пытаются бороться с комарами, распыляя специальные средства на территории, а в отелях с тремя и четырьмя звездами не предусмотрено даже это. Из-за насекомых туристы боятся выходить из номеров и предпочитают проводить отпуск в постели.

Ранее российская туристка описала особенности отдыха в Египте фразой «хотела бы знать раньше». Так, соотечественница отметила, что в курортной стране множество комаров, из-за которых ночью невозможно уснуть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потеряли людей и технику». Военкор перечислил три варианта развития событий в Курской области после попытки прорыва ВСУ

    Политолог сделал вывод из марша ВСУ в конском навозе в Лондоне

    Ватикан останется без связи перед конклавом

    Россиянка купила лотерейный билет за минуту до розыгрыша и выиграла 43 миллиона рублей

    В России признали первое с весны 2022 года падение ВВП

    В США рассказали о дальности поражения Су-30 украинским морским дроном

    Россиянам назвали способ построить частный дом на 40 % дешевле

    Полчища комаров атаковали российских туристов в Египте

    В России появился в продаже уникальный гаджет

    Звезду «Интера» обвинили в домашнем насилии накануне полуфинала Лиги чемпионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости