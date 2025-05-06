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14:01, 6 мая 2025Россия

Раскрыто возможное местоположение спецназа КНДР после освобождения Курской области

«Царьград»: Из Курской области спецназ КНДР мог быть переброшен в Донбасс
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военный эксперт Евгений Михайлов раскрыл возможное местоположение спецназа Северной Кореи после освобождения Курской области. В беседе с «Царьградом» он предположил, что бойцы из КНДР могли быть переброшены в Донбасс, поскольку он юридически является территорией России.

Михайлов не исключил, что в дальнейшем северокорейские солдаты появятся в Одессе, Харькове и Киеве. При этом издание подчеркивает, что Москва и Пхеньян пока не объявляли о подобных планах. Впрочем, они также не делали заявлений об отводе
войск КНДР.

28 апреля президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Он напомнил, что 26 апреля Российская армия завершила боевые действия под Курском.

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