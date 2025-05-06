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10:34, 6 мая 2025Путешествия

Российская туристка побывала в Европе и раскрыла реальную стоимость тура

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @its.polyaa

Российская туристка побывала в Европе и раскрыла реальную стоимость десятидневного тура в 2025 году. Об этом она рассказала на своей странице @its.polyaa в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ее путешествие включало Рим, Милан и Париж — на авиабилеты девушка потратила 81 тысячу рублей. Проживание обошлось ей в 122 тысячи рублей, а еда ежедневно еще по 6 тысяч рублей. Кроме того, туристка взяла на расходы, в том числе на шопинг, еще 180 тысяч рублей. Всего путешественница потратила на поездку 395 тысяч рублей.

В комментариях юзеры признались, что в нынешних реалиях это вполне нормальная цена за такую поездку. Однако были и те, кого удивила получившаяся сумма. «Как можно в целом накопить на такую поездку?» — задались вопросом пользователи.

Ранее российский блогер раскрыл стоимость бюджетной поездки в ЮАР на одного человека. В ролике он поведал о путешествии в компании друзей.

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