Российский губернатор высказался о спивающихся россиянах

Филимонов назвал владельцев алкомаркетов соавторами алкогольного терроризма

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выступил с критикой в адрес владельцев алкомаркетов, передает РБК.

Он подчеркнул, что нельзя отрицать тот факт, что россияне спиваются. При этом, по словам главы региона, владельцы алкомаркетов «являются триггерами и соавторами алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации страны».

«На мой взгляд, распространение доступности алкоголя через алкомаркеты — ничто иное, как содействие демографическому кризису, увеличению количества потребления и, как следствие, росту количества преступлений», — заявил Филимонов в интервью изданию.

С 1 марта в Вологодской области действуют ограничения на продажу спиртного в будние дни. Приобрести алкоголь можно только с 12:00 до 14:00.

Позднее стало известно, что на фоне ограничений в регионе расцвел нелегальный рынок спиртного. Продажей активно занялись таксисты и женщины пожилого возраста, в аптеках резко возрос объем реализации спиртовых настоек, а в точках по продаже разливных напитков стали предлагать крепкий алкоголь в кофейных стаканчиках.