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00:51, 6 мая 2025Мир

Шойгу заявил о запуске НАТО программы по приготовлению к конфликту с Россией

Шойгу: НАТО и ЕС запустили программы по приготовлению к прямому конфликту с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Russian Defence Ministry / Vadim Savitsky / Reuters

В НАТО и Европейском союзе (ЕС) запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией. Об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, опубликованной в «Российской газете».

Он отметил, что это происходит на фоне заявлений европейских элит о необходимости нанесения стратегического поражения России. «Эти агрессивные шаги, как и продолжающееся продвижение НАТО на восток, к границам России, в лучших традициях геббельсовской пропаганды обосновываются русофобскими измышлениями», — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что в связи с этим возрастает роль Совета безопасности РФ в организации государственного и военного управления.

Ранее стало известно, что Великобритания начала разрабатывать обновленный план действий на случай войны с Россией. Как утверждает The Telegraph, в документе будут содержаться несколько сценариев войны — обычной, ядерной и кибернетической.

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