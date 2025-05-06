СКР завершил расследование дела осквернившего мемориал под Курском литовца

Российские следователи завершили расследование уголовного дела против литовского наемника, обвиняемого в осквернении символов воинской славы России. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, Валдас Барткевичюс в составе 225-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) вошел на территорию Курской области, где 11 ноября 2024 года осквернил братскую могилу в Казачьей Локне. Повреждение мемориального объекта он и два его соотечественника сняли и выложили в Интернет.

Позже Барткевичюс вошел в село Заолешенка Суджанского района и обокрал магазин, забрав различные продукты питания. Наемник объявлен в международный розыск. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.