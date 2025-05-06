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15:29, 6 мая 2025Бывший СССР

В Киеве раскрыли планы Украины после завершения конфликта

Шмыгаль: У Украины есть четыре приоритета на период после завершения конфликта
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина имеет четыре приоритета на период после завершения конфликта. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».

«Первое — отстроить страну по принципу "лучше, чем было". Второе — стать полноправным членом Европейского союза и ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал Шмыгаль.

Третьим приоритетом глава украинского кабмина назвал современную рыночную экономику. Последней ключевой задачей Киева, по мнению премьер-министра, является формирование «сильных институтов, способных эффективно реагировать на вызовы».

В конце апреля украинский президент Владимир Зеленский высказался о сроках новых переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, они пройдут в ближайшее время.

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