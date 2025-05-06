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17:53, 6 мая 2025Ценности

В сети появились фото состарившегося злодея из «Робокопа»

В сети появились фото состарившейся звезды фильма «Робокоп» Кертвуда Смита
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: фильм «Робокоп»

В сети появились фото состарившейся звезды фильма «Робокоп», американского актера Кертвуда Смита. Материал приводит Daily Mail.

81-летнего артиста, исполнившего роль злодея Кларенса Боддикера в указанной ленте, запечатлели на улице в Лос-Анджелесе. Он предстал перед камерами в ярко-синей рубашке поло и темных брюках. Также актер надел очки с прозрачными линзами и продемонстрировал частично облысевшую голову, седую бороду и изменившуюся осанку.

В апреле в сети оценили внешность 70-летнего американского актера Кевина Костнера на новых фото.

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