В сети появились фото состарившегося злодея из «Робокопа»

В сети появились фото состарившейся звезды фильма «Робокоп» Кертвуда Смита

В сети появились фото состарившейся звезды фильма «Робокоп», американского актера Кертвуда Смита. Материал приводит Daily Mail.

81-летнего артиста, исполнившего роль злодея Кларенса Боддикера в указанной ленте, запечатлели на улице в Лос-Анджелесе. Он предстал перед камерами в ярко-синей рубашке поло и темных брюках. Также актер надел очки с прозрачными линзами и продемонстрировал частично облысевшую голову, седую бороду и изменившуюся осанку.

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