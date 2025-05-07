Бывшего военного осудили за нападение на сотрудника ДПС

В Челябинске экс-военный получил штраф за нападение на сотрудника ДПС

Челябинский гарнизонный военный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей бывшего контрактника, напавшего на сотрудника ДПС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В июле 2024 года военный в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и попался полицейским. Те попытались уговорить его проследовать в патрульный автомобиль, однако мужчина отказывался. Тогда в отношении него была применена физическая сила.

Военный же в это время схватил зубами инспектора за правое предплечье. Мужчину признали виновным в преступлении по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали напавшего с ружьем на полицейских мужчину.