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14:03, 7 мая 2025Силовые структуры

Бывшего военного осудили за нападение на сотрудника ДПС

В Челябинске экс-военный получил штраф за нападение на сотрудника ДПС
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Челябинский гарнизонный военный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей бывшего контрактника, напавшего на сотрудника ДПС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В июле 2024 года военный в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и попался полицейским. Те попытались уговорить его проследовать в патрульный автомобиль, однако мужчина отказывался. Тогда в отношении него была применена физическая сила.

Военный же в это время схватил зубами инспектора за правое предплечье. Мужчину признали виновным в преступлении по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали напавшего с ружьем на полицейских мужчину.

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