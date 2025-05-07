Директор российского детдома скрывала съемки порно с сиротами и насилие над ними

В Свердловской области будут судить директора детдома, скрывавшую преступления

В Свердловской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора одного из детских домов региона. Об этом сообщает E1.RU.

Женщина проходит обвиняемой по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По версии следствия, обвиняемая пыталась сокрыть преступления против половой неприкосновенности сирот. Две несовершеннолетние девочки стали жертвами изнасилования со стороны взрослых мужчин. Они рассказали об этом директору детдома, однако она и ее заместитель решили не обращаться в полицию.

Позднее выяснилось, что учитель информатики из местной школы усыновлял или оформлял опеку над детдомовцами и развращал их, вступал в сексуальную связь, снимал порнографические видео с ними.

Ранее в Самаре следователи заподозрили священника в развращении несовершеннолетней.