Минобороны России заявило об ударах по военным аэродромам Украины

Минобороны: ВС России нанесли удары по военным аэродромам Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам инфраструктуры украинских военных аэродромов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что удары по объектам инфраструктуры наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Они же атаковали места запуска в сторону России беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, российские военные ударили по складам хранения безэкипажных катеров и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО), а также по пунктам временной дислокации украинских сил. Всего удары были нанесены по 149 районам боевых действий.

Днем ранее, 6 мая, также сообщалось, что российские военные ударили по украинскому аэродрому. О том, где конкретно располагался пораженный объект, данных не приводилось.