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12:39, 7 мая 2025Культура

Моргенштерн заявил о срыве концертов в США

Рэпер Моргенштерн не смог получить визу в США и перенес запланированные концерты
Ольга Коровина

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) сообщил о переносе запланированных в США концертов из-за трудностей с получением визы. Об этом он рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Визу задержали и обещают ее в течение месяца. Так долго мы ждать не можем», — заявил Моргенштерн, обратившись к своим американским фанатам. По словам рэпера, выступления состоятся осенью. «Обязательно с вами увидимся, но чуть позже. До скорых встреч, Америка!» — добавил он.

Ранее с Моргенштерна попросили снять статус иноагента. С таким предложением общественное движение «Зов народа» обратилось к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. По мнению активистов, музыкант изменился в лучшую сторону — свел татуировки с лица, отправился на лечение в рехаб, а также стал писать в своих публикациях фразы о Боге.

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