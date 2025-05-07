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13:03, 7 мая 2025Интернет и СМИ

Сообщение о краже Россией бомбардировщиков у Казахстана оказалось фейком

Сообщения о краже Россией бомбардировщиков Ту-95МС у Казахстана оказались фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

5 мая в украинских СМИ начала распространяться информация о том, что Россия якобы украла у Казахстана десятки стратегических бомбардировщиков в 90-е годы. По словам журналистов, к началу 1992 года экипажи стратегических самолетов двух стран должны были проводить постоянные полеты между аэродромами. Ссылаясь на это, они заявляют, что на одном таком аэродроме садились казахские Ту-95МС, а назад Москва якобы посылала старые Ту-95К.

Однако после распада СССР между бывшими советскими республиками были заключены различные соглашения, в том числе и по военной технике. Так, было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о компенсации за вооружение и авиационную технику, выведенные на территорию Российской Федерации с территории Республики Казахстан.

В этом документе отмечается, что Республика Казахстан передает Российской Федерации технику и вооружение, в том числе 35 единиц тяжелых бомбардировщиков Ту-95МС с техникой и средствами наземного обеспечения полетов и контрольно-проверочной аппаратурой. Именно о «краже» этих самолетов написали украинские СМИ.

В свою очередь, согласно соглашению, Россия компенсировала стоимость выведенной техники переданными Казахстану самолетами Ту-154 и Ту-134, а также передачей 21 МиГ-29.

Информация о том, что Россия якобы украла у Казахстана десятки стратегических бомбардировщиков в 90-е годы, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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