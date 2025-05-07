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11:35, 7 мая 2025Россия

Стало известно об отражении двух контратак ВСУ в Курской области

Shot: Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, украинские бойцы пытались прорваться в населенные пункты Теткино и Новый Путь. Российские военнослужащие уничтожили около 10 единиц бронетехники, а также ликвидировали до 20 солдат ВСУ.

Как утверждает Shot, контратаки были прерваны примерно в 6 утра. Украинские бронетехнику и пехоту уничтожили российские дроны. Отброшенные к лесополосе силы были накрыты шквальным огнем артиллерии.

Предположительно, ВСУ снова накапливают силы и тяжелую технику в 10 километрах от границы с Россией.

Ранее военкор Семен Пегов рассказал, что Вооруженные силы России уничтожают украинских солдат и технику противника в Курской области.

ЖЗЛ
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