В вероятности визита Мерца в Москву 9 Мая усомнились

Политолог Топорнин: Вероятность приезда Мерца в Москву практически равна нулю

Вероятность приезда канцлера Германии Фридриха Мерца в Москву 9 мая практически равна нулю, поскольку на организацию такого мероприятия потребуется не один день, рассказал политолог Николай Топорнин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Топорнин рассказал, что организация приезда политика в Москву является нелегким мероприятием, учитывая хлопоты Мерца в связи с избранием на пост канцлера ФРГ. Более того, глава правительства словесно уже обещал, что свой первый визит нанесет в Париж, напомнил политолог.

Важной причиной не приехать, по мнению эксперта, также являются поминальные мероприятия 8 мая в самой Германии, в которых новый канцлер примет участие. Более того, Мерц наверняка не захочет вступать в противоречия с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы не создать сложности в отношениях, считает Топорнин.

«Также стоит отметить, что у него не было особых личных контактов с Владимиром Путиным и он был критиком по политике России на Украине. Мерц выступал защитником Киева, и поэтому у него есть основания не поехать в Москву», — объяснил политолог.

Ранее сообщалось, что новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует проявить мужество и прилететь в Москву на 9 Мая. В газете Berliner Zeitung привели пять причин того, почему канцлеру нужно приехать в Россию.