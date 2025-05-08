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23:22, 8 мая 2025Мир

Кандидат в президенты Румынии потребовал компенсаций от Украины

Кандидат в президенты Румынии Симион потребовал компенсаций от Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alessandra Carli / Keystone Press Agency / Global Look Press

Победитель первого тура выборов президента Румынии Джордже Симион потребовал от Украины компенсацию за переданную систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Украина нуждается в нас, а не наоборот. Мы хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях. За систему Patriot, подаренную [бывшим президентом Румынии] Клаусом Йоханнисом, и другие расходы, которые румыны обеспечили из своего кармана, мы должны получить взаимную выгоду», — сказал кандидат на пост главы государства.

Симион подчеркнул, что Бухарест отныне «не даст ни одного цента другой стране». Он также ушел от ответа на вопрос, будет ли Румыния голосовать за новые пакеты военной помощи для Украины, добавив, что поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту.

Ранее Симион заявил об американском вмешательстве в выборы президента Румынии. «Где было российское вмешательство? Я знаю только об [экс-госсекретаре США] Энтони Блинкене», — ответил политик на вопрос о якобы оказании со стороны России поддержки бывшему кандидату на пост румынского президента Кэлину Джорджеску.

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