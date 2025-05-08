Лукашенко высказался о вхождении Белоруссии в состав других государств

Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует входить в состав других государств

Белоруссия не планирует входить в состав в других государств. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе открытия Международного выставочного центра в Минске. Трансляцию церемонии вел телеканал «Первый информационный».

По словам Лукашенко, Белоруссия учится самым передовым технологиям. Он считает, что только так, переступив через одну или две ступени, можно развиваться. Глава государства подчеркнул, что отсутствие ориентиров на будущее приведет к постоянной уязвимости страны.

«Постоянно нас будут в спину толкать, и будете на кухне шушукаться: "В какой состав мы войдем завтра? В какую страну, внутрь, войдем?" Мы никуда не собираемся входить, мы всегда будем стоять рядом, но, чтобы стоять рядом, мы должны быть интересны тем, кто с нами рядом», — сказал он.

Лукашенко добавил, что Белоруссия должна осваивать современные технологии и уметь создавать современные объекты. По его словам, именно в этом замысел нового Международного выставочного центра.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия могут создать единый парламент. Он подчеркнул, что это сделает процесс интеграции двух государств необратимым.