Россияне празднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня, 9 мая, в России отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По данным опроса ВЦИОМ, 61 процент россиян считают этот праздник самым важным из числа государственных. «Лента.ру» рассказывает, какие мероприятия запланированы на 9 мая в 2025 году и какие традиции соблюдают россияне в этот день.

Дата праздника

День Победы в России — это государственный праздник, посвященный победе в Великой Отечественной войне. В этот день страна чтит память погибших и выражает благодарность ветеранам.

9 мая 2025 года отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась на протяжении почти 4 лет. В 1944-м советские войска достигли государственной границы СССР, и в апреле 1945-го дошли до Берлина. К 2 мая столица Германии была взята штурмом, немецкие войска прекратили сопротивление. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан вечером 8 мая. В Москве из-за разницы во времени на тот момент уже наступило 9 число.

Когда отмечают День Победы в разных странах мира 9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне отмечают: Россия;

Белоруссия;

Казахстан;

Кыргызстан;

Таджикистан;

Туркменистан;

Узбекистан;

Азербайджан;

Армения;

Грузия. 2 сентября — День Окончание Второй мировой войны отмечают: США;

Китай;

Вьетнам;

Северная Корея. 8 мая — День капитуляции Германии, как День Победы отмечают: в большинстве стран западной и центральной Европы;

в Великобритании;

в Израиле.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

История праздника

День Победы был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1945 года в честь победы над фашистской Германией.

Историки выделяют три этапа в истории празднования.

1945 год — 1965 год

Сразу после войны, с 1945 по 1947 год, 9 мая был выходным днем, но потом Иосиф Сталин постановил вновь сделать дату рабочей. Таковой она оставалась вплоть до 1965-го.

По мнению историка Константина Залесского, Сталин отменил выходной, чтобы сместить фокус населения на восстановление разрушенной после войны страны. Вместо того, чтобы превозносить победу, он призывал строить экономику и развивать образование. До 1965 года власти не организовывали масштабные мероприятия в честь Дня Победы, но проводили торжественные собрания, публиковали материалы в прессе и запускали фейерверки в городах-героях.

Советские города-герои В память о народном подвиге ряд городов были удостоены звания «города-героя». Например, Ленинграду, Сталинграду, Севастополю и Одессе звание города-героя было присвоено еще до Победы, 1 мая 1945-го. Позже это звание получили: Киев (1961 год);

Москва и Брест (1965 год);

Керчь и Новороссийск (1973 год);

Минск (1974 год);

Тула (1976);

Мурманск и Смоленск (1985 год).

СССР. Москва. 09.05.1945. Жители города, собравшиеся на Красной площади День победы Фото: Сергей Лоскутов / ТАСС

Привычных парадов 9 мая в первые послевоенные годы не было. Первый провели на Красной площади в Москве в 1945 году, следующий парад состоялся уже в 60-х.

Постепенно переживания войны и послевоенного голода уходили из массового сознания, оставляя лишь подсознательный страх новой катастрофы. Ветераны и свидетели войны уходили из жизни, а память о тяжелых испытаниях постепенно стиралась.

1965 год — 1990 год

Праздник Великой Победы окончательно сформировался в брежневский период. Тогда День Победы отмечали и те, кто пережил ужасы войны, и целое поколение, выросшее в мирное время.

Именно при Леониде Брежневе по всей стране начали возводить памятники и обелиски, высаживать деревья. В честь 20-летия Победы 9 мая 1965 года было объявлено выходным. Тогда же учредили памятную медаль, которой наградили более 16 миллионов человек.

Второй парад Победы на Красной площади в Москве состоялся 9 мая 1965 года

Молодое поколение узнавало о войне через политзанятия, радиопередачи, фильмы, книги. Основу массовой памяти о Великой Отечественной в те годы сформировала литература, в первую очередь, произведения бывших военных корреспондентов: Александра Твардовского, Константина Симонова, Мусы Джалиля, Льва Озерова. Весомый вклад в формирование культурной памяти внес кинематограф: советские фильмы о войне снимали и во время боевых действий, и в послевоенный период.

В 1965 году в СССР запустили поисковое движение «Вахта памяти», примерно в это же время зародился ритуал возложения цветов к Могиле неизвестного солдата. В октябре 1967-го завершилось строительство Мамаева Кургана в Волгограде. Так постепенно День победы становился всенародным праздником. Особенно торжественно его отмечали в юбилейные годы — 1970, 1975, 1980, 1985.

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

1990 год — 2025 год

Сразу после развала Советского Союза, в первой половине 90-х, День Победы особо не праздновали. Но уже через несколько лет празднование Дня Победы вернулось к былым масштабам. Вместе с традиционными церемониями и парадами в этот день проводились государственные мероприятия: флешмобы, конкурсы, спортивные соревнования, патриотические беседы для молодежи. Во всех городах России разворачивались акции, посвященные памяти воинов-интернационалистов и ветеранов.

В 1995-м году состоялся первый после развала СССР парад на Красной площади, а с 1996 года он стал ежегодным

С начала 2000-х годов в России продолжают зарождаться новые традиции празднования 9 мая.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Традиции 9 мая в России

Акция «Георгиевская ленточка»

Одним из главных символов победы считается георгиевская ленточка. Она была учреждена Екатериной II в 1769 году во время русско-турецкой войны. Ее использовали для поощрения верности, храбрости и благоразумия во благо Российской Империи. Согласно традиционному толкованию цветов Георгиевской ленты, черный цвет означает дым, а оранжевый — пламя.

При этом традиция прикалывать такую ленточку на грудь в День Победы появилась лишь в 2005 году. Акция, приуроченная к 60-летию Победы, возникла из интернет-проекта «Наша Победа», где публикуются народные истории о войне. Главная ее цель — сохранить память о героях и цене Победы в новых поколениях.

В 2006 году в рамках акции «Георгиевская ленточка» распределили свыше 4 миллионов ленточек в 900 городах России и других странах. В 2022 году был принят закон «О георгиевской ленте», закрепляющий ее статус как символа героизма и мужества защитников Отечества.

Согласно разработанному «Волонтерами Победы» кодексу ношения георгиевской ленты, ее следует крепить на груди у сердца, плече или воротнике, аккуратно приколов или привязав.

Не рекомендуется носить ленту ниже локтя, на сумках и ремнях, крепить ее на животных и автомобили

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Возложение венков

На праздник Победы принято возлагать венки к могилам защитников Отечества, памятникам, посвященным Великой Отечественной, и к звездам с вечным огнем.

С годами в России сформировался четкий ритуал возложения венков — это могут делать только представители воинских частей по распоряжению Минобороны

Поздравления ветеранов

С Днем Победы в первую очередь принято поздравлять ветеранов. Слова благодарности, как правило, сопровождают красные гвоздики. Их цвет ассоциируется с кровью, пролитой во время Великой Отечественной войны, и воплощает патриотизм, жертвенность и самоотверженность советского народа.

Почему красная гвоздика — символ победы? Латинское название гвоздики, Dianthus, означает «цветок Зевса». Привезенный рыцарями-крестоносцами из Туниса, он вошел в культуру европейцев как талисман воинов. Даже император Наполеон сделал красную гвоздику своим символом победы, утверждая орден Почетного легиона — высший знак отличия сопровождался алой лентой, в тон резным лепесткам. В России красная гвоздика исторически считается символом героев и революционеров: ее цвет ассоциируется с пролитой кровью и знаменем Красной армии.

Участники шествия «Бессмертный полк» Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Народная акция «Бессмертный полк»

В 2007 году накануне Дня победы председатель совета ветеранов Тюмени Геннадий Иванов увидел сон, в котором люди несли портреты фронтовиков. Идею поддержали друзья и знакомые Геннадия, которые вместе с ним прошли с портретами своих родственников — участников ВОВ по главной улице Тюмени. Через год число участников выросло, и акция распространилась в другие регионы под названием «Парад Победителей».

Современное название «Бессмертный полк» придумали в 2012-м. С 2015 года акция является всероссийской, а с 2018-го — международной.

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Праздничный парад

Ежегодно 9 мая в 10:00 по московскому времени на Красной площади проходит парад Победы. Маршируют военнослужащие, курсанты, проезжает военная техника, а при хорошей погоде в параде участвует авиация. Принимающий парад поздравляет войска, а президент выступает с речью, поздравляет ветеранов и всех россиян.

Семейные традиции

Семейное празднование Дня Победы обычно включает поздравление ветеранов-родственников, посещение могил погибших участников войны, застолье с военными песнями и поминание ушедших. Родителей вместе с детьми часто можно встретить в этот день у воинских мемориалов и на народных гуляньях в городе.

Как регионы отмечают День победы в 2025 году

В Москве

Примерная программа на 9 мая включает парад на Красной площади, акцию «Бессмертный полк», показ фильма «Летят журавли» в кинотеатре «Художественный», праздничное представление в Цирке Никулина, концерт оркестра ЦПАН ФСБ России в Московском международном Доме музыки и праздничный салют.

В Нижнем Новгороде

9 мая в парке Победы пройдет масштабное иммерсивное представление «Повесть Победы» с военной реконструкцией. Центральной площадкой станет территория у подножия Чкаловской лестницы и катера «Герой», где выступит народный артист России Сергей Безруков с программой военных песен. Празднование также включает театральные постановки на промышленных предприятиях, концерт «Военные песни у Кремля» и мероприятия в городских парках и библиотеках.

Праздник откроет военный парад на Дворцовой площади с участием военнослужащих и кадетов. В полдень прогремит памятный выстрел из Петропавловской крепости, зажгутся факелы на Ростральных колоннах. В 11:30 пройдет автопробег ретротехники. С 15:00 до 20:00 жители и гости смогут посетить выставку исторической техники на Дворцовой площади.

Также среди главных событий — шествие «Бессмертный полк», концерт на Дворцовой площади и интерактивная выставка на Манежной площади, воспроизводящая атмосферу Ленинграда 1945 года.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Севастополе

Проведение публичных мероприятий в Севастополе 9 мая 2025 года будет зависеть от оперативной ситуации и решится незадолго до праздника. В предыдущие годы парад Победы и салюты отменялись, а акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-формате. По предварительным данным, в городе запланировано более 300 мероприятий, включая выставки, концерты, спектакли, спортивные соревнования и флешмобы.

В Волгограде

На 9 мая запланировано более 130 торжественных мероприятий. Предварительная программа 9 мая включает парад Победы на площади Павших Борцов, акция «Бессмертный полк», авиашоу над Волгой с участием группы «Звезда», световое лазерное шоу на Мамаевом кургане.

Дополнительно запланированы концерты, выставки и тематические экскурсии. В числе мероприятий — программа «Подвиг народного искусства» с концертами военных песен и фотозонами, а также открытые музеи, связанные с Великой Отечественной, включая музей-панораму «Сталинградская битва».