Индия применила С-400 для отражения атак на границе с Пакистаном

Индийские военные использовали ЗРК С-400 «Триумф» для отражения воздушных угроз

Индийские военные использовали зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» российского производства для отражения воздушных угроз на границе с Пакистаном. Об этом сообщает Hindustan Times.

Наряду с С-400 были задействованы зенитные ракеты национальной разработки Akash, средства радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам. Для поражения целей на территории Пакистана применялись также ударные беспилотники Harop израильского производства.

Атаки Пакистана были нанесены в две волны — в ночь с 7 на 8 мая и вечером 8 мая. Первая волна пришлась на 15 городов на севере и западе Индии, вторая — на Джамму и Кашмир, а также приграничные районы штатов Пенджаб и Раджастхан. В ответ на первую атаку Индия нанесла ответные удары по военным объектам на территории Пакистана, включая районы в окрестностях Лахора.

С-400 «Триумф» — российская модификация советской зенитно-ракетной системы С-300, способная не только самостоятельно вести огонь, но и руководить сетью различных систем противовоздушной обороны в условиях интенсивного поражения воздушных целей. Индия заключила контракт на поставку пяти дивизионов этой системы в 2018 году.