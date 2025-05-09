Министр обороны Белоусов приказал провести салюты ко Дню Победы

Министр обороны Андрей Белоусов приказал провести салюты ко Дню Победы

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении салютов ко Дню Победы в нескольких городах. Об этом сообщает ТАСС.

Так, согласно документу, салюты пройдут 9 мая в 10:00 в Москве, городах-героях Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле. Также праздничные залпы прогремят в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Согласно распоряжению правительства России от 24 апреля, за организацию фейерверка в столице отвечают в том числе администрация и управление делами президента, Минобороны, МЧС, МВД и правительство Москвы.