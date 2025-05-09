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11:41, 9 мая 2025Россия

Министр обороны Белоусов приказал провести салюты ко Дню Победы

Министр обороны Андрей Белоусов приказал провести салюты ко Дню Победы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении салютов ко Дню Победы в нескольких городах. Об этом сообщает ТАСС.

Так, согласно документу, салюты пройдут 9 мая в 10:00 в Москве, городах-героях Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле. Также праздничные залпы прогремят в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Согласно распоряжению правительства России от 24 апреля, за организацию фейерверка в столице отвечают в том числе администрация и управление делами президента, Минобороны, МЧС, МВД и правительство Москвы.

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