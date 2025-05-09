Названо число участников акции «Бессмертный полк» в Петербурге

Свыше 1,1 млн человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Петербурге

Свыше 1,1 миллиона человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Участники пронесли по Невскому проспекту портреты своих родных — воинов, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда.

«Бессмертный полк вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали», — сказал губернатор Александр Беглов. По его словам, это важнейшее событие и живая память о родных и близких. Сам Беглов вышел на шествие с портретами отца и дяди — Дмитрия Никитовича Беглова и Валентина Алексеевича Беглова.

«Бессмертный полк» — массовая народная акция в честь Дня Победы, которая проходит в городах и селах России с 2012 года. Первый и основной формат акции — шествие в колонне. Все желающие приходят с фотографиями предков — жертв и героев Великой Отечественной войны.