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17:25, 9 мая 2025Россия

Названо число участников акции «Бессмертный полк» в Петербурге

Свыше 1,1 млн человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Петербурге
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Свыше 1,1 миллиона человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Участники пронесли по Невскому проспекту портреты своих родных — воинов, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда.

«Бессмертный полк вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали», — сказал губернатор Александр Беглов. По его словам, это важнейшее событие и живая память о родных и близких. Сам Беглов вышел на шествие с портретами отца и дяди — Дмитрия Никитовича Беглова и Валентина Алексеевича Беглова.

«Бессмертный полк» — массовая народная акция в честь Дня Победы, которая проходит в городах и селах России с 2012 года. Первый и основной формат акции — шествие в колонне. Все желающие приходят с фотографиями предков — жертв и героев Великой Отечественной войны.

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