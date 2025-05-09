В России запустили проект о легендарных военкорах

Журнал ЧТИВО запустил проект «Летопись Победы» о легендарных военкорах

Редакция журнала ЧТИВО к 80-летию Победы запустила проект «Летопись Победы». В нем рассказывается о легендарных военкорах — писателях, журналистах и фотографах.

«В годы Великой Отечественной войны корреспонденты шли в атаку рядом с бойцами и нередко разделяли судьбу героев своих репортажей. Заметки с фронта присылали и журналисты, и литераторы первой величины, и простые писатели. Многие не вернулись домой. Но все они оставили после себя правдивые строки и уникальные кадры, из которых складывается портрет защитника родины», — говорится в описании проекта.

Журнал представил 10 людей, которые сохранили память о подвиге народа. В их числе Муса Джалиль, ставший в июле 1941 года корреспондентом газеты «Отвага»; Евгений Петров, описывающий детали фронтового быта; Аркадий Гайдар, примкнувший к партизанам; Александр Твардовский, получивший в 1941 году назначение в газету «Красная Армия» Юго-Западного фронта; фотограф Евгений Халдей, сделавший немало снимков, ставших классикой.

Журнал также рассказал об историях Даниила Фибиха, Ильи Эренбурга, Константина Симонова, Бориса Горбатова и Бориса Полевого.