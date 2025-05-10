Пушков: Мечта Запада об изоляции России провалилась еще в первый год конфликта

Мечта Запада о международной изоляции России провалилась еще в первый год украинского конфликта, последующие саммит БРИКС в Казани и празднование Дня Победы в Москве подтвердили этот факт. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«А участие мировых лидеров в Дне Победы в Москве лишь подтвердило непреложный факт изначальной невозможности изоляции России. Более того: Москва играет в современном мире ведущую роль в переходе к новому миропорядку, являясь одним из лидеров этого процесса», — написал Пушков.

Ранее сенатор заявил, что президент Сербии Александр Вучич проявил политическое мужество, приехав в Москву на 9 Мая. По его мнению, в отличие от Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, многим другим европейским политикам «нечем гордиться», так как их предки воевали на стороне Третьего рейха.