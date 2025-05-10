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11:01, 10 мая 2025Мир

Раскрыт план Трампа по признанию Палестины

Media Line: Трамп объявит о признании Палестины на саммите в Саудовской Аравии
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп объявит о признании Палестины во время саммита в Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Media Line со ссылкой на дипломатический источник.

«Президент Трамп выступит с заявлением о Государстве Палестина и признании его Соединенными Штатами, а также о создании палестинского государства без участия ХАМАС», — заявил источник издания.

По его словам, если это случится, то станет самым важным заявлением, которое изменит баланс сил на Ближнем Востоке.

Ранее Франция и Великобритания начали планировать признание Палестины. Страны обсуждают, возможно ли сделать это уже в июне 2025 года, к организуемой под эгидой ООН международной конференции по реализации плана «два государства для двух народов».

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