Раскрыт план Трампа по признанию Палестины

Media Line: Трамп объявит о признании Палестины на саммите в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп объявит о признании Палестины во время саммита в Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Media Line со ссылкой на дипломатический источник.

«Президент Трамп выступит с заявлением о Государстве Палестина и признании его Соединенными Штатами, а также о создании палестинского государства без участия ХАМАС», — заявил источник издания.

По его словам, если это случится, то станет самым важным заявлением, которое изменит баланс сил на Ближнем Востоке.

Ранее Франция и Великобритания начали планировать признание Палестины. Страны обсуждают, возможно ли сделать это уже в июне 2025 года, к организуемой под эгидой ООН международной конференции по реализации плана «два государства для двух народов».