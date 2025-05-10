В Европе раскрыли вклад США в трибунал против России

Каллас выразила надежду, что США присоединятся к трибуналу против РФ

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила надежду, что США присоединятся к «спецтрибуналу» против России. Об этом передает «Укринформ».

По словам евродипломата, Вашингтон вместе с европейскими странами около двух лет работал над трибуналом против Москвы, а затем вышел из этого проекта.

«Американцы многое сделали, и мы надеемся, что они снова присоединятся позже, потому что теперь все технические детали урегулированы», — подчеркнула Каллас.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что 30-дневное перемирие на Украине даст пространство для достижения мира.