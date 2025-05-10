В Минобороны Индии высказались насчет атак Пакистана

МО Индии: Пакистан атаками дронов подверг опасности гражданское население

Пакистан в течение ночи с 9 на 10 мая запустил множество дронов по жилым районам индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Противник подверг опасности гражданское население и религиозные объекты, заявили в департаменте по связям с общественностью Минобороны Индии, пишет ТАСС.

«10 мая 2025 года Пакистан продолжил военные действия, нанеся удары по местам отправления культа, таким как знаменитый храм Шамбху, и жилым районам в Джамму», — сказано в отчете.

По данным индийского ведомства, Пакистан запустил прошедшей ночью «множество оснащенных оружием беспилотных летательных аппаратов, которые подвергли опасности гражданское население и религиозные объекты». В свою очередь, индийские Вооруженные силы полны решимости защищать суверенитет страны.

При этом в МИД Пакистана ранее рассказали, что Вооруженные силы страны находятся в состоянии повышенной готовности. Пакистанские военные наносят ответные удары по Индии исключительно в качестве оборонительных мер. До этого межведомственная служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана проинформировала об уничтожении аэродрома в индийском городе Бирнала в регионе Джамму и Кашмир. Также пакистанские военные уничтожили три индийских блокпоста.