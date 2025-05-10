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06:08, 10 мая 2025Интернет и СМИ

В МВД предупредили об использовании мошенниками приложения с удаленным доступом

МВД: Мошенники стали красть деньги через приложение с удаленным управлением
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Мошенники для краж денег у россиян стали использовать приложение с удаленным доступом. Об этом предупредили в МВД России, их заявление приводит ТАСС.

В частности, злоумышленники звонят россиянам, представляясь сотрудниками поликлиник или управляющих компаний. После этого они сообщают, что жертве необходимо скачать приложение, необходимое для записи на прием к врачу или оплаты услуг ЖКХ.

В дальнейшем через приложение мошенники мошенники похищают средства с банковских счетов. В МВД напомнили, что сотрудники медицинских учреждений, управляющих компаний и правоохранительных органов не рассылают письма с просьбами установить приложения.

Ранее сообщалось, что мошенники создали новую схему, по которой под предлогом проверки подлинности похищают деньги у россиян, а после возвращают билеты «банка приколов».

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