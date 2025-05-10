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18:46, 10 мая 2025Россия

В ВМФ России назвали нелепым сообщение британских СМИ о «перехвате» подводной лодки

ВМФ в ответ на публикации о перехвате российской подлодки назвал это невозможным
Мария Черкасова

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) России выполняют свои учебно-боевые задачи в Мировом океане, их невозможно перехватить. Об этом РИА Новости сообщил источник в Главном штабе ВМФ РФ.

Так источник прокомментировал сообщения в британских СМИ о перехвате российской подводной лодки в Ла-Манше. По его словам, формулировка о перехвате выглядит как минимум нелепо. Подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении и в соответствии с морским международным правом. «Называть это "перехватом" смешно и неквалифицированно», — сказал он, добавив, что лодка, выполнив задачи в Средиземном море, планово возвращалась к своему месту базирования.

Ранее немецкий телеканал n-tv сообщил, что Королевский военно-морской флот Великобритании перехватил российскую подводную лодку «Краснодар» у берегов Франции. Отмечалось, что британский военный вертолет наблюдал за подводным судном с воздуха, а военный корабль HMS Tyne перехватил «Краснодар» у берегов Франции.

Б-265 «Краснодар» — дизель-электрическая подводная лодка, входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

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