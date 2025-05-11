Климов: Сибига доказал причастность союзников киевского режима к огню по РФ

Член Совета Федерации Андрей Климов увидел в словах главы МИД Украины Андрея Сибиги доказательства причастности союзников Киева к огню по России. Об этом он написал в Telegram-канале.

Сенатор напомнил заявление министра о том, что Украина и ее партнеры готовы к полному прекращению огня на суше, в воздухе и на море на срок не менее 30 дней, начиная с 12 мая.

Климов считает, что высказывание главы украинского МИД говорит о причастности партнеров к огню против России на суше, в воде и в воздухе. Он также указал на многочисленные нюансы, значимость которых Москва подчеркивала неоднократно.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Киеве, по итогом которой украинский лидер опубликовал совместное заявление. Политики отметили, что Украина и все союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая. В случае отказа России от прекращения огня эти страны считают возможным применение более жестких санкций в отношении банковского и энергетического секторов.