Ермак раскрыл детали готовящихся санкций против России

Ермак: Новый санкционный пакет против России будет очень жесткий

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что знает детали нового санкционного пакета, который может быть применен против России. Его слова передает «РБК-Украина».

По его словам, новый пакет «очень жесткий» и может быть скоординирован с санкционными пакетами Британии, Канады и стран Европы.

«Российская экономика не в том состоянии, чтобы еще переносить новые санкции. Новые санкции усилят все эти все процессы», — заключил он.

Ранее Ермак не ответил прямо на вопрос, поедет ли Украина на переговоры с Россией, если та откажется от перемирия. При этом он заявил, что Киев продолжает требовать предварительной остановки огня на 30 дней для начала ведения переговоров.