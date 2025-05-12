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10:00, 12 мая 2025Бывший СССР

Ермак раскрыл детали готовящихся санкций против России

Ермак: Новый санкционный пакет против России будет очень жесткий
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что знает детали нового санкционного пакета, который может быть применен против России. Его слова передает «РБК-Украина».

По его словам, новый пакет «очень жесткий» и может быть скоординирован с санкционными пакетами Британии, Канады и стран Европы.

«Российская экономика не в том состоянии, чтобы еще переносить новые санкции. Новые санкции усилят все эти все процессы», — заключил он.

Ранее Ермак не ответил прямо на вопрос, поедет ли Украина на переговоры с Россией, если та откажется от перемирия. При этом он заявил, что Киев продолжает требовать предварительной остановки огня на 30 дней для начала ведения переговоров.

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