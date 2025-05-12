Москвичам пообещали заморозки

Гидрометцентр: В столице ожидаются заморозки до минус 2 градусов

В Москве и Подмосковье ожидаются заморозки до минус одного градуса Цельсия, предупредили в Гидрометцентре.

Заморозки ожидаются в ночные и утренние часы в отдельных районах. В связи с этим в регионе ввели «оранжевый» уровень опасности, при котором погода считается опасной и могущей нанести ущерб. Предупреждение действует до 10:00 вторника, 13 мая.

Также заморозки прогнозируются во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Ранее сообщалось, что апрельский и майские заморозки уничтожили 12 процентов урожая сахарной свеклы в России. Сильнее всего пострадали посевы в Белгородской и Липецкой, а также в Курской областях. Под угрозой также оказался урожай абрикосов, черешни, персиков и слив в Ставропольском, Краснодарском крае и Крыму.