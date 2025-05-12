Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:45, 12 мая 2025Экономика

Москвичам пообещали заморозки

Гидрометцентр: В столице ожидаются заморозки до минус 2 градусов
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Москве и Подмосковье ожидаются заморозки до минус одного градуса Цельсия, предупредили в Гидрометцентре.

Заморозки ожидаются в ночные и утренние часы в отдельных районах. В связи с этим в регионе ввели «оранжевый» уровень опасности, при котором погода считается опасной и могущей нанести ущерб. Предупреждение действует до 10:00 вторника, 13 мая.

Также заморозки прогнозируются во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Ранее сообщалось, что апрельский и майские заморозки уничтожили 12 процентов урожая сахарной свеклы в России. Сильнее всего пострадали посевы в Белгородской и Липецкой, а также в Курской областях. Под угрозой также оказался урожай абрикосов, черешни, персиков и слив в Ставропольском, Краснодарском крае и Крыму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Простая салфетка выглядит как наркотики». Во Франции оправдались за «подозрительный пакетик» Макрона и заявили о происках врагов

    В Европе испугались экспорта украинской коррупции в ЕС

    Висящую на заборе у бара девушку нашли в российском городе

    Выявлена особая опасность бактерий полости рта

    Ермак рассказал о бомбе замедленного действия в украинском конфликте

    Германия продолжит поставки вооружения Украине при невыполнении одного условия

    Еще одна страна предложила себя в качестве посредника по Украине

    Следствие попросило продлить арест фигурантам дела о теракте против российского генерала

    В офисе Зеленского раскрыли одну деталь его контактов с Трампом

    Министр российского региона извинился за подаренные вдове ветерана на 9 Мая кости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости