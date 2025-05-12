Россияне поставили рекорд по покорению горы при попытке спастись от медведя

МЧС: Медведь загнал группу туристов на гору Малиновая в Башкирии

Медведь загнал группу российских туристов на гору в Башкирии. Подробности произошедшего приводит МЧС республики в Telegram-канале.

Днем 10 мая 20 путешественников, в числе которых было двое девятилетних детей, совершали восхождение на гору Малиновая в Белорецке. Внезапно медведь вышел из чащи и стал преследовать путников.

Как пишет канал «Белорецк на максималках», россияне поставили рекорд по покорению горы в попытке спастись от хищника. Уточняется, что зверь не реагировал на крики и продолжал идти за людьми.

В итоге туристам удалось быстро забраться на скалу, однако спускаться с нее было небезопасно. Шесть человек смогли сами добраться до машин, а остальные остались ждать спасателей. Людям помогли добраться до безопасного места на квадроциклах.

В МЧС Башкортостана напомнили правила поведения в лесу: важно вести себя шумно, чтобы отпугнуть зверей, ни в коем случае не отворачиваться и не бежать от животного. «Если медведь проявляет агрессию и уже хочет напасть, кричи громче, маши поднятыми вверх руками, лучше, если в руках будет какой-нибудь предмет», — добавили в ведомстве. Кроме того, полезно будет распылять перед собой любой аэрозольный баллончик.