Российский бизнесмен получил шесть лет колонии за поставку поддельных медицинских халатов

Суд Перми дал 6 лет колонии бизнесмену Ямбаеву за поставку поддельных медхалатов

Ленинский районный суд Перми приговорил к шести годам лишения свободы бизнесмена из Ульяновска Рената Ямбаева, поставившего в период коронавирусной пандемии 1,1 миллиона поддельных медицинских халатов. Об этом сообщает РБК.

Мужчина признан виновным в мошенничестве и сбыте фальсифицированных медицинских изделий. Он будет отбывать срок в колонии общего режима. Его также оштрафовали на 400 тысяч рублей и лишили права заниматься бизнесом с медицинскими изделиями сроком на два года. Суд также взыскал с него в счет возмещения ущерба бюджету Пермского края 115,7 миллиона рублей.

Следствие и суд установили, что компания Ямбаева заключила контракт в 2021 году на поставку хирургических одноразовых халатов, однако средства индивидуальной защиты были изготовлены из некачественного сырья и не соответствовали установленным стандартам. В ноябре 2023 года Ямбаева задержали в Ульяновске и доставили в Пермь. После четырех месяцев в СИЗО он был освобожден под залог в четыре миллиона рублей.

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