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11:03, 12 мая 2025Из жизни

Смертельно опасные муравьи захватили страну

Жителей США предупредили о нашествии смертельно опасных муравьев
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sakenzue / Wikimedia

Азиатские жалящие муравьи (Asian needle ant) захватили США и стали угрожать экосистеме страны. Об этом сообщает Fox Weather.

Жителей юго-восточных штатов предупредили о нашествии муравьев с ядовитым жалом. По словам профессора энтомологии Дэна Суитера, укус такого насекомого может быть смертельно опасным: он способен вызывать анафилактический шок. Профессор рассказал, что азиатские жалящие муравьи не агрессивны, но жалят людей в качестве защиты, если случайно оказываются под их одеждой.

Азиатские жалящие муравьи были завезены в США в 1932 году, однако стали проблемой лишь недавно. Суитер объяснил, что этот вид — инвазивный. Они в большом количестве поедают растения и уничтожают местных муравьев, которые распространяют нужные семена.

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По словам специалиста, хоть эти насекомые и небольшие, они способны причинить экосистеме огромный ущерб, поэтому с их размножением нужно бороться. Азиатские жалящие муравьи живут в бревнах и дровах. Суитер призвал держать запасы дров в сухом месте подальше от земли.

Ранее сообщалось, что новозеландский город Веллингтон страдает из-за нашествия многоножек. Один из жителей пригорода утверждает, что за неделю собрал во дворе пять мешков многоножек.

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