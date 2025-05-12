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15:43, 12 мая 2025Силовые структуры

Уехавшему во Францию банкиру запросили 14,5 года за вывод миллиардов из российского банка

«Ъ»: Прокурор запросил 14,5 года экс-банкиру Пугачеву по заочному делу о хищении
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

В Тверском суде Москвы начались прения сторон на заочных слушаниях по уголовному делу бывшего бенефициара обанкротившегося Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, уехавшего во Францию и получившего там гражданство. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ходе заседания прокурор, представляющий государственное обвинение, заявил, что считает доказанной вину экс-банкира в хищении из кредитной организации 28,7 миллиарда рублей и злоупотреблении полномочиями, которые нанесли ущерб МПБ еще на 64,5 миллиарда рублей. Он запросил для Пугачева наказание в виде 14,5 года лишения свободы.

По данным следствия, преступная группа во главе с владельцем МПБ в период с 2008-го по 2009 год похитила 28,7 миллиарда рублей из выделенного Центробанком беззалогового кредита в размере 40 миллиардов рублей. Эти средства были выведены на счета кипрской компании, подконтрольной Пугачеву.

Экс-банкир покинул Россию в 2011 году сразу же после возбуждения против него первого уголовного дела о преднамеренном банкротстве МПБ. Сейчас он находится в международном розыске, поэтому судебный процесс над ним проходит в заочном режиме.

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