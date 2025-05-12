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10:31, 12 мая 2025Культура

Умерла актриса сериалов «Следаки» и «Обручальное кольцо»

На 55-м году жизни умерла российская актриса Ольга Моховая
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Ольга Моховая

Ольга Моховая. Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Актриса сериалов «Следаки» и «Обручальное кольцо» Ольга Моховая умерла на 55-м году жизни. Информация об этом появилась в сообществе Театра имени Моссовета во «Вконтакте».

В театре Моховая служила более 10 лет. «Невозможно поверить, не укладывается в сознании... Шок и боль... От нас ушла Ольга Моховая — Мария Магдалина из ИХС, Алена из "Шиворот-навыворот", Таня из "Заповедника", Лицци из "Потопа", Эмма из "Странной истории"», — говорится в сообщении.

Зрителей также призвали приходить на спектакль «Вдовий пароход», который состоится 22 июня, указав на то, что «теперь это спектакль и ее памяти».

Причины смерти актрисы не раскрываются.

Ольга Моховая также участвовала в кинопроектах: «Обручальном кольце», «Следаках», «Кодексе чести» и других.

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