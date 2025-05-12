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12:11, 12 мая 2025Силовые структуры

Росгвардия уничтожила военный объект ВСУ на черниговском направлении

Спецназ Росгвардии уничтожил ПВД ВСУ на черниговском направлении
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Спецназ Росгвардии уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на черниговском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, сотрудники спецподразделения Росгвардии обнаружили ПВД во время проведения воздушной разведки. Силовики установили, что военный объект используется противником для размещения бойцов и хранения замаскированной техники. Благодаря полученным данным оператору военного дрона удалось нанести точный удар и уничтожить объект.

Ранее спецназ Росгвардии уничтожил пикап ВСУ в Сумской области.

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