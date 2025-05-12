Росгвардия уничтожила военный объект ВСУ на черниговском направлении

Спецназ Росгвардии уничтожил ПВД ВСУ на черниговском направлении

Спецназ Росгвардии уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на черниговском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, сотрудники спецподразделения Росгвардии обнаружили ПВД во время проведения воздушной разведки. Силовики установили, что военный объект используется противником для размещения бойцов и хранения замаскированной техники. Благодаря полученным данным оператору военного дрона удалось нанести точный удар и уничтожить объект.

Ранее спецназ Росгвардии уничтожил пикап ВСУ в Сумской области.