55-летняя Дженнифер Лопес в бикини станцевала на пляже

55-летняя певица Дженнифер Лопес в розовом бикини станцевала на пляже

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала видео с отдыха на пляже. Ролик опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя знаменитость станцевала на пляже в бикини розового цвета и юбкой макси в тон. При этом волосы исполнительница собрала в небрежный пучок, а от макияжа она отказалась.

В описании к сторис Лопес рассказала, что спустя пять месяцев со дня развода с актером Беном Аффлеком наконец начала ощущать себя свободной.

В апреле Дженнифер Лопес также похвасталась фигурой в откровенном спортивном наряде. Знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлела себя в зеркале.