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07:55, 13 мая 2025Силовые структуры

Делавшему кукол из тел детей некрополисту продлили лечение в российском регионе

Суд продлил лечение некрополисту Москвину, делавшему кукол из тел детей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Ленинский суд Нижнего Новгорода продлил срок пребывания историка Анатолия Москвина в психиатрической клинике. Об этом сообщает URA.RU.

Москвин пробудет там до 7 ноября по ходатайству врачей.

Историка задержали в 2011 году. В его квартире обнаружили 26 «кукол», сделанных из мумифицированных тел маленьких девочек. Было возбуждено уголовное дело по статье 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ. Экспертиза признала Москвин невменяемым, и суд принял решение отправить его на лечение. В психбольнице мужчина находится уже более 13 лет.

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